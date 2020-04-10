الداير بني مالك 17 شعبان 1441 هـ الموافق 10 إبريل 2020 م واستفقد محافظ الداير بني مالك نايف بن ناصر بن لبدة اليوم ، عددًا من النقاط الأمنية المنتشرة داخل المحافظة والمراكز التابعة لها ، مستمعًا لعرض عن سير العمل بتلك النقاط والمهام الموكلة إليها في تطبيق أمر منع التجول ، وتقديمه إلى الثالثة عصرا ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة لحماية المواطنين والمقيمين من انتشار فيروس كورونا المستجد .وثمن بن لبدة ما يقدمه رجال الأمن من جهود في تطبيق الأنظمة والحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين أثناء منع التجول ، مؤكدا أن الجميع يفاخر بما يقدمه رجال الأمن، ومقدمًا لهم الشكر والتقدير على ما يبذلونه لخدمة الوطن الغالي، كما قدم شكره لكافة المواطنين والمقيمين في المحافظة مشيدا بوعيهم واستشعارهم المسؤولية في الالتزام بكافة الأنظمة.// انتهى //18:35ت م0083