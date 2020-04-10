جازان 17 شعبان 1441 هـ الموافق 10 إبريل 2020 م واسينظم فرع الوزارة بمنطقة جازان سلسلة من المحاضرات يلقيها عدد من المشايخ والدعاة، وذلك ضمن برامج وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد التوعوية والإرشادية عن بُعد، إذ تنطلق هذه المحاضرات اليوم السابع عشر من شعبان الجاري وتستمر لمدة أحد عشر يوماً، عبر البث المباشر لإذاعة زدني العلمية بعد صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة جازان.وتشمل هذه المحاضرات على عدة موضوعات هي: "التوجيهات الشرعية عند نزول البلاء"، وتفسير قوله تعالى (سيجعل الله بعد عسرا يسرا)، و"باب التوبة مفتوح"، و"العمل بالأسباب المشروعة دليل التوكل"، و"مظاهر الرحمة في قرارات خادم الحرمين الشريفين في ظل أزمة جائحة كورونا"، و"فضل التوكل على الله"، و"وجوب السمع والطاعة لولاة الأمر"، و"خطورة الشائعات"، و"هدي النبي مع أصحاب المصائب والابتلاء"، وتختتم هذه السلسلة بمحاضرة "الدعاء فضله وآدابه".ويأتي تنظيم هذه المحاضرات في إطار الجهود والبرامج التي تنفذها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في مختلف مناطق المملكة، بتوجيه ومتابعة معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، ومواكبة لتوجيهات القيادة الرشيدة في ظل الأزمة الحالية، وأهمية الالتزام بالقرارات الصادرة للتصدي لفيروس كورونا المستجد، وإيضاح الرأي الشرعي في ذلك.// انتهى //18:43ت م0085