قلقيلية 17 شعبان 1441 هـ الموافق 10 إبريل 2020 م واسقمع جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم, مسيرة كفر قدوم الأسبوعية السلمية شرق قلقيلية، مما أدى إلى إصابة عشرات المواطنين الفلسطينيين بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع.وأفاد منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي بأن عشرات جنود الاحتلال اقتحموا القرية وقمعت المشاركين في المسيرة الأسبوعية، وأطلقوا قنابل الغاز المسيل للدموع، والرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط صوب المواطنين، مما أدى إلى إصابة عشرة مواطنين بالاختناق.// انتهى //19:20ت م0093