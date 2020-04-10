الرياض 17 شعبان 1441هـ الموافق 10 إبريل 2020م واستمكن رجال حرس الحدود بمنطقة مكة المكرمة فجر يوم الأربعاء 15 / 8 / 1441هـ، من إخلاء راكب برازيلي (86 عاماً)، وامرأة بلجيكية (73 عاماً)، على متن إحدى السفن الإيطالية والمسماة (COSTA DELIZIOSA)، حاملة علم جمهورية إيطاليا في مياه البحر الأحمر، بعد أن تلقى مركز تنسيق البحث والإنقاذ بجدة (JMRCC) اتصالاً من نظيره المركز الإيطالي بذلك.وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود، المقدم مسفر بن غنام القريني، أنه تم بالتنسيق مع الهلال الأحمر نقل المريضين، مع فريق طبي من حرس الحدود إلى أحد المستشفيات لتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهما، مع الأخذ بالاعتبار جميع التدابير والاحترازات الطبية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا، حيث أثبتت الفحوصات الطبية خلوهما من ذلك، ولا زالا تحت المتابعة، كما تم إنهاء جميع الإجراءات النظامية مع الجهات ذات الاختصاص.// انتهى //19:26ت م0094