الريث 17 شعبان 1441 هـ الموافق 10 أبريل 2020 م واسأنهت جمعية البر الخيرية بمركز الجوين التابع لمحافظة الريث اليوم, توزيع عدد من السلال الغذائية والأجهزة الكهربائية على أسر الأيتام والأسر المستفيدة من خدمات الجمعية ، وذلك ضمن برامجها ومشروعاتها الخيرية التي تنفذها خلال العام الحالي .وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية إبراهيم بن أحمد العزي ، أن عدد السلال الغذائية التي تم توزيعها بلغت " 320 " سلة غذائية متنوعة الأصناف، بقيمة إجمالية بلغت 96000 ريال ،شملت 320 أسرة محتاجة من الأيتام والأرامل ، مبيناً أن الجمعية قامت بتوزيع العديد من الأجهزة الكهربائية لأكثر من 105 أسر بقيمة اجمالية بلغت 157,500 ريال.وأشار إلى إن الجمعية قامت بصرف وتوزيع مساعدات نقدية لـ 35 أسرة من اسر الأيتام بما يعادل 1500 ريال لكل أسرة ، بقيمة أجمالية بلغت أكثر من 52500 ريال, وبدأت بدراسة وإعداد مشروع تفطير الأسر في شهر رمضان المبارك وتسويقه على المؤسسات والأفراد، والذي يشمل جميع الأسر المسجلة بالجمعية من الأيتام والفقراء وكبار سن والأرامل والمطلقات وأسر السجناء.ونوه العزي بما تجده الجمعية من دعم ورعاية من القيادة الرشيدة ، وتعاون من رجال الأعمال وفاعلي الخير مع القائمين على الجمعية لتنفيذ الأعمال الخيرية التي تقوم بها, سائلاً الله تعالى أن يكتب الأجر والمثوبة للجميع وأن يجعل ما قدموا ويقدمون في موازين حسناتهم.// انتهى//19:27ت م0095