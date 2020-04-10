المدينة المنورة 17 شعبان 1441هـ الموافق 10 إبريل 2020م واسكثفت القطاعات الأمنية بالمدينة المنورة جهودها الميدانية من خلال فرقها ونقاطها الأمنية لتطبيق أمر منع التجول والتنقل الكلي في عدد من أحياء المدينة المنورة ابتداءً من اليوم الجمعة وحتى اشعار آخر وذلك انطلاقا من دور الجهات المختصة في متابعة مستجدات فيروس كورونا " كوفيد - 19 "المتضمن اتخاذ المزيد من الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين .ووثقت عدسة وكالة الأنباء السعودية الجهود الكبيرة لرجال الأمن والمتابعة الحثيثة لتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية المواطن والمقيم وللحد من انتشار فايروس كورونا بكل بسالة واقتدار من خلال انتشار الأفراد والآليات في مختلف الأحياء والميادين العامة والشوارع وطرق المدينة المنورة سواء في ساعات منع التجول أو خارجها في سبيل توفير بيئة سليمة صحية وسط الجهود الاحترازية المبذولة من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - للمحافظة على الصحة العامة لأبناء هذا الوطن والمقيمين على أرضه في مواجهة جائحة فيروس كورونا من خلال تنفيذ التعليمات واتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية كافة لدرء هذه الجائحة .// انتهى //19:28ت م0096