الرياض 17 شعبان 1441 هـ الموافق 10 إبريل 2020 م واسواصل مكتب عمل الرياض التابع لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض وزارة التجارة والضبط الميداني وأمانة منطقة الرياض حملاتها المستمرة على المستودعات والمنشآت . وأسفرت الحملات المشتركة عن ضبط 20 مخالفة لنظام العمل والاقامة بمهن خاصة (سائق خاص وعامل منزلي وعامل تربية مواشي) الى جانب مخالفات وزارة التجارة وتم اتخاذ اللازم حسب الاختصاص لكل جهه.وأكد مدير عام مكتب العمل بمنطقة الرياض عبدالكريم عسيري أن هذه الحملات المشتركة هي امتداد للحملات التفتيشية المنفذة خلال هذه الفترة على جميع المنشآت والمستودعات في كافة أحياء الرياض والمناطق والمحافظات والمراكز التابعة لها لضبط المخالفات ومنع استغلال الظروف الحالية ، وسيعقبها حملات مماثلة بلا توقف بالتعاون مع الجهات الشريكة للتأكد والتحقق من التزام أصحاب المحلات بقرارات وزارة التجارة ووزارة الموارد والتنمية الاجتماعية المنظمة لسوق العمل.وشدد مدير قسم التفتيش بدر العتيبي على انه ووفقاً للقرارات الوزارية لن يكون هناك أي تهاون في تطبيق العقوبات بحق المخالفين سواء كانت شركات ومؤسسات أو أفراد ، مهيباً بدور جميع الجهات في التكاتف خلال هذه الأزمة والوقوف مع الدولة للتصدي لكل مامن شأنه الضرر بالوطن والمواطن .// انتهى //19:29ت م0097