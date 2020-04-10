دكار 17 شعبان 1441 هـ الموافق 10 أبريل 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة والعمل الاجتماعي السنغالية عن تسجيل 15 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا و 14 حالة شفاء ليرتفع عدد المصابين إلى 165 شخصاً.وأكد مدير مكتب وزارة الصحة والعمل الاجتماعي السنغالية ألويس وإلى ضيوف في تصريح صحفي اليوم، أن السلطات السنغالية اتخذت العديد من الإجراءات لمنع انتشار فيروس كورونا داخل البلاد، إلا أن ذلك لم يحل دون ارتفاع عدد المصابين .// انتهى //19:38ت م0101