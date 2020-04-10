الرياض 17 شعبان 1441 هـ الموافق 10 إبريل 2020 م واسقدم المحلل الفني لنادي الاتفاق السعودي زامل التميمي، محاضرة للمدربين الوطنيين ضمن برنامج التعليم المستمر "عن بعد" والذي تقيمه اللجنة الفنية في الاتحاد السعودي لكرة القدم .وأقيمت المحاضرة تحت إشراف عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة الفنية تركي السلطان ومدير التعليم بالاتحاد يحيى الشريف، وبمشاركة 300 من المدربين والمهتمين بالجوانب الفنية.وتطرق التميمي خلال المحاضرة لعدة جوانب منها مهام وأدوار المحلل الفني والمهارات الأساسية التي يجب أن يتمتع بها، كما استعرض عدة نماذج وتقارير للتحليل الفني.وبعد المحاضرة بدأ النقاش والحوار مع "التميمي" حيث استقبل الأسئلة المتعقلة بجوانب التحليل الفني للمباريات.وفي الختام، قدم عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة الفنية تركي السلطان شكره وتقديره لرئيس مجلس إدارة نادي الاتفاق خالد الدبل على تعاونه، وللمحل الفني على المحاضرة ونقل خبراته للمدربين الوطنيين.// انتهى //19:39ت م0102