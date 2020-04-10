رفحاء 17 شعبان 1441 هـ الموافق 10 إبريل 2020 م واسرصدت وكالة الأنباء السعودية " واس " اليوم في تصوير جوي مشاهد الوعي المجتمعي في طرق وشوارع وميادين محافظة رفحاء، امتثالاً لأمر منع التجول الذي يأتي في إطار الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار جائحة كورونا المستجد والمحافظة على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين .كما وثقت "واس" خلو الطرقات والشوارع من المركبات والمارة، في ظل الجهود الأمنية العالية وسط تنسيق متكامل،ومنظومة عمل مشترك، لمتابعة تطبيق أمر منع التجول،يقابله وعي مجتمعي واضح.فيما شهدت القطاعات الحيوية المستثناة من الأمر مرونة وانسيابية في تنقلاتها وسط متابعة دقيقة من الجهات الأمنية الموجودة في الشوارع والميادين ومختلف المرافق على مدار فترة منع التجول .// انتهى //19:47ت م0103