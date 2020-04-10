الدمام 17 شعبان 1441 هـ الموافق 10 أبريل 2020 م واسأطلقت جمعية إيفاء لرعاية ذوى الإعاقة بالمنطقة الشرقية، ممثلة بمركز التأهيل الطبي، مبادرة التأهيل المنزلي عن بُعد تتضمن سلسة من الجلسات العلاجية في مجال العلاج الطبيعي والوظيفي والنفسي والنطق والتخاطب للمستفيدين من ذوي الإعاقة وكبار السن ومرضى الجلطات والحوادث، من خلال منصة الجمعية بوسائل التواصل عن بُعد وذلك لربط المستفيدين ببرامجها التأهيلية فى مكان إقامتهم .وأفاد مدير عام الجمعية عبدالعزيز المحبوب، أن المبادرة تهدف إلى تقديم البرامج التأهيلية للمستفيدين في أماكن تواجدهم، واستمرار تلقيهم برامجهم التأهيلية في منازلهم، والحفاظ على الحالات وعدم تراجعها لتحسين حالتها الصحية دون انقطاع، مؤكداً أن المبادرة تقدم مجاناً للمحتاجين الذين لم يتمكنوا من الالتحاق بمراكز طبية للعلاج والتأهيل بسبب ظروفهم (الصحية، المكانية، الاجتماعية ).يذكر أن المبادرة يتم فيها تقديم كافة البرامج التأهيلية من جلسات العلاج الطبيعي، والوظيفي، واضطرابات النطق، وجلسات تعديل السلوك، وجلسات صيانة الأطراف الصناعية، وجلسات صيانة الفرشات الطبية، إضافة إلى طرق العناية بالأحذية لمرضى السكري.// انتهى//20:13ت م0105