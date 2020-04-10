الرياض 17 شعبان 1441 هـ الموافق 10 إبريل 2020 م واساختتم أمس ملتقى إدارة الأزمات في المجتمع الواعي الافتراضي، أعماله والذي نظمته جمعية التوعية والتأهيل الاجتماعي (واعي) على مدار يومين.وشارك في الملتقى نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتنمية ماجد الغانمي، ومساعد وزير وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس محمد الجاسر، وعدد من المسؤولين والمختصين.وعقد الملتقى عدة جلسات ناقشت ( الوعي الأمني في إدارة الأزمات)، و (المسؤولية المجتمعية في الأزمات)، و (الجهود الحكومية وإدارة الأزمات)، و ( الإعلام وإدارة الأزمات)، و (مؤسسات المجتمع وإدارة الأزمات).//انتهى//20:17ت م0107