بغداد 17 شعبان 1441 هـ الموافق 10 إبريل 2020 م واسارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس "كورونا " في العراق إلى 1279 إصابة مؤكدة, بعد تسجيل 47 إصابة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان اليوم أن الإصابات الجديدة توزعت على بغداد والبصرة والنجف والسليمانية وأربيل وكربلاء وواسط وصلاح الدين والمثنى.وأضافت بتسجيل وفاة واحدة جديدة ,مما رفع حالات الوفاة الإجمالية إلى 70 حالة فيما تم تسجيل 54 حالة شفاء تام جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 550 حالة.// انتهى //21:02ت م0111