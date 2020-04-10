نواكشوط 17 شعبان 1441 هـ الموافق 10 أبريل 2020 م واسعبرت موريتانيا عن ارتياحها الكبير لإعلان تحالف دعم الشرعية باليمن، عن وقف إطلاق النار في مناطق العمليات لمدة أسبوعين.ودعت موريتانيا في بيان صدر عن وزارة خارجيتها اليوم، بحسب وكالة الأنباء الموريتانية إلى احترام وقف إطلاق النار واتخاذه منطلقًا لحوار جاد يفضي إلى حل عادل ودائم ينهي معاناة الشعب اليمني الشقيق ويحفظ لليمن وحدته وسيادته ولدول الجوار أمنها واستقرارها.// انتهى //‏‫21:02ت م0112