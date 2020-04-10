دومة الجندل 17 شعبان 1441 هـ الموافق 10 إبريل 2020 م واسالتزم المواطنون والمقيمون بمحافظة دومة الجندل بأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بمنع التجول من الساعة الثالثة مساء وحتى السادسة صباحا ، للحد من انتشار وتفشي فيروس كورونا المستجد كوفيدا-19 .ووثقت عدسة " واس " بمنطقة الجوف اليوم التزام المواطنين والمقيمين بالمحافظة وسط انتشار أمني متناسق ، حيث شهدت الشوارع والميادين والأحياء خلو مرتاديها استشعارا منهم بأهمية الوضع الراهن حفاظا على سلامتهم في ظل ما يواجه العالم من فتك وارتفاع بأعداد الوفيات جراء انتشار هذا الوباء حمانا الله منه ، مع وجود خدمات توصيل الخدمات الصحية والتموينية التي تحتاجها الأسر خلال فترة المنع .// انتهى //21:11ت م0113