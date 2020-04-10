الرباط 17 شعبان 1441 هـ الموافق 10 إبريل 2020 م واسسجلت المغرب اليوم 74 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 1448، فيما وصل عدد الوفيات إلى 107 بعد تسجيل 10 وفياتأخرى.وقالت وزارة الصحة المغربية :إن الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 122 حالة، وتم أيضا استبعاد 5791 حالة أخرى كانت مشتبها بها بعد تأكيد الكشف المخبري عدم إصابتها ، مشيرة إلى أن مدينة الدار البيضاء لاتزال تسجل أعلى نسبة من الإصابات، متبوعة بمراكش و فاس، ثم الرباط.//انتهى//21:30ت م0116