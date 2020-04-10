عام / المغرب تسجل 74 إصابة جديدة بفيروس كورونا
الجمعة 1441/8/17 هـ الموافق 2020/04/10 م واس
الرباط 17 شعبان 1441 هـ الموافق 10 إبريل 2020 م واس
سجلت المغرب اليوم 74 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 1448، فيما وصل عدد الوفيات إلى 107 بعد تسجيل 10 وفيات
أخرى.
وقالت وزارة الصحة المغربية :إن الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 122 حالة، وتم أيضا استبعاد 5791 حالة أخرى كانت مشتبها بها بعد تأكيد الكشف المخبري عدم إصابتها ، مشيرة إلى أن مدينة الدار البيضاء لاتزال تسجل أعلى نسبة من الإصابات، متبوعة بمراكش و فاس، ثم الرباط.
//انتهى//
21:30ت م
0116