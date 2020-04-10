جيزان ١٧ شعبان ١٤٤١هـ الموافق ١٠ أبريل ٢٠٢٠م واساطلع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، اليوم عن بعد على حملة الدفاع المدني التي دشنها معالي مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان العمرو تحت شعار (سلامتك - بمنزلك -غايتنا) بالتزامن مع ما يعيشه العالم هذه الأيام من تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد ( كوفيد ١٩).واستمع سمو أمير منطقة جازان من مدير الدفاع المدني بمنطقة جازان العميد الدكتور عبدالله بن عائض الشهري إلى شرح مفصل عن أهداف الحملة التي تنفذ لمدة ثلاثة أسابيع لتوعية المواطنين والمقيمين بالأخطار المحيطة داخل المنازل نظرا لوجود جميع أفراد الأسرة في المنزل لفترات طويلة، من خلال التأكيد على أهمية توفير وسائل السلامة عبر أجهزة "كاشف الدخان ، وطفاية الحريق ، وحقيبة الإسعافات الأولية" ، والاهتمام بوضع خطة لإخلاء المنزل عند استشعار الخطر ، وتحذر من مخاطر الكهرباء وشواحن الجوال ومخاطر الغاز وأهمية إغلاق مصدره فور الانتهاء من عملية الطهي وإبعاد الأدوات الحادة والمواد الكيميائية عن متناول أيدي الأطفال ومخاطر المسابح ومعرفة أي مخاطر أخرى داخل المنزل مع أهمية مراقبة سلوك الأطفال خلال هذه الفترة ، وتشتمل الحملة على عدد من المسابقات المتنوعة على حساب المديرية العامة للدفاع المدني بتويتر وتقدم عددا من الجوائز للمشاركين فيها.وأكد سموه أهمية الحملة التوعوية والأهداف التي تسعى لتحقيقها من خلال توعية وتنبيه المواطنين و المقيمين عن الأخطار المحتملة بالمنازل وضرورة تطبيق التعليمات والتوجيهات الكريمة بمنع التجول والمكوث بالمنازل خلال فترة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا.وشدد سمو الأمير محمد بن ناصر على أهمية استفادة أبناء وأهالي المنطقة من تطبيق الحملة بما يحقق سلامتهم خلال مكوثهم بالمنازل وسلامة أسرتهم ، سائلًا الله عز وجل للجميع السلامة من كل سوء ، والتوفيق للقائمين على الحملة لتحقيق الأهداف المرجوة منها.فيما عبر مدير الدفاع المدني بمنطقة جازان عن خالص شكره وتقدير لمتابعة وتوجيهات سمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه ودعمهما لإنجاح الحملة وجميع الأعمال والمهام التي تقوم بها المديرية، حاثاً المواطنين والمقيمين على الالتزام بتعليمات وإجراءات السلامة داخل المنزل والبقاء في المنازل من أجل سلامتهم وسلامة أفراد الأسرة جميعهم.//انتهى//21:30ت م0117