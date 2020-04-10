أبوجا 17 شعبان 1441 هـ الموافق 10 أبريل 2020 م واسأفرجت السلطات النيجيرية، عن ألفين و 600 سجين في إطار التدابير المتخذة في البلاد لمكافحة فيروس كورونا.وأوضح وزير الداخلية رؤوف أريغبيشولا في تصريح صحفي، أن الرئيس النيجيري محمد بخاري، أصدر قرار عفو عن ألفين و 600 سجين.وأفاد بأن القرار جاء لتقليل الازدحام في السجون، مشيرًا إلى أن 885 من المفرج عنهم هم من غير القادرين على دفع غرامات مالية مفروضة عليهم.وسجلت نيجيريا لغاية اليوم 276 إصابة بفيروس كورونا، توفي منهم 6، وتماثل للشفاء 44 شخصًا.// انتهى //21:48ت م0118