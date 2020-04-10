نجران 17 شعبان 1441 هـ الموافق 10 إبريل 2020 م واستبدأ صحة نجران ممثلة في المختبر الإقليمي وبنك الدم المركزي يوم الأحد القادم إطلاق مبادرة "تبرع بالدم وأنت في بيتك" بهدف تعزيز ثقافة أهمية التبرع بالدم من باب التطوع، في مختلف الظروف.وتتيح المبادرة للراغبين بالتبرع حجز موعد عبر تطبيق الواتساب فقط، حرصاً من الوزارة على أن تتسق المبادرة مع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" ومنع انتشاره.ولفتت صحة نجران الانتباه إلى هدفها من هذه المبادرة، المتمثل في منح أفراد المجتمع فرصة التبرع بالدم دون الحاجة للذهاب للمستشفيات أو بنوك الدم، بما يتماشى مع أمر منع التجول، والتأكيد على الالتزام بالبقاء في البيت، إلى جانب تثقيف المجتمع بضرورة المشاركة المجتمعية في مختلف الظروف، لدعم مخزون وحدات الدم، الأمر الذي يساعد المنشآت الصحية والكوادر الطبية فيها على تحقيق هدفٍ سامٍ وعظيم، ألا وهو إنقاذ حياة أولئك الذين هم في حاجة ماسة لنقل الدم للتعافي بإذن الله.وأشارت إلى مواعيد استقبال طلبات الراغبين بالمشاركة في مبادرة "تبرع بالدم وأنت في بيتك"، وذلك من الأحد وحتى الخميس، من الساعة الرابعة إلى العاشرة مساءً، مفيدةً أن المتبرعين سيخضعون إلى إشراف خلال عملية التبرع من كوادر طبية مؤهلة وسيارة مجهزة بالمعدات والمستلزمات ذات العلاقة.// انتهى //21:58ت م0122