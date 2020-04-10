تونس 17 شعبان 1441 هـ الموافق 10 أبريل 2020 م واسارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في تونس إلى 671 شخصًا، بعد تسجيل 37 حالة إصابة جديدة مؤكدة.وأفاد بيان لوزارة الصحة التونسية اليوم، إجراء 10087 تحليلاً إجمالياً منذ ظهور هذا الوباء في تونس، وتوزعت الإصابات على 22 محافظة من أصل 24 محافظة تونسية.وتركزت الإصابات بحسب البيان على العاصمة تونس بـ 159 حالة، تلتها محافظة أريانة المحاذية للعاصمة بـ 81 حالة ، ثم محافظة بن عروس 65 حالة.وأشار البيان إلى أن عدد الوفيات بلغ 25 منذ ظهور هذا الوباء في تونس يوم 2 مارس الماضي.// انتهى //22:47ت م0131