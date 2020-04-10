الأمم المتحدة 17 شعبان 1441 هـ الموافق 10 إبريل 2020 م واسحذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، من آثار جائحة كوفيد-19 بعيدة المدى التي يمكن أن تهدد السلام والأمن الدوليين.وشدد غوتيريش، في كلمته لأعضاء مجلس الأمن، خلال جلسة مغلقة عقدت عبر تقنية الفيديو، على الحاجة إلى تضامن متزايد إذا أراد العالم أن يجابه هذه الأزمة الصحية، التي باتت أخطر اختبار منذ تأسيس هذه المنظمة.ولفت الأمين العام للأمم المتحدة النظر إلى أن هذا الوقت ليس وقت الانتهازية السياسية، معرباً عن خشيته من أن تتأثر العمليات الانتخابية لأن تأجيل أو الشروع في التصويت قد يثير توترات سياسية ويقوض الشرعية.كما حذر من إمكانية استغلال الجماعات الإرهابية هذه الفرصة لشن هجمات، مع الأخذ بالحسبان أن الوضع في منطقة الساحل مصدر قلق خاص.// انتهى //23:08ت م0133