القاهرة 17 شعبان 1441 هـ الموافق 10 إبريل 2020 م واسقررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع المنتجات بشكل ربع سنوي وتطبيق المعادلة السعرية المعلن عنها، تخفيض أسعار البنزين بأنواعه المختلفة 25 قرشا للتر ابتداء من الغد.وأشارت وزارة البترول المصرية فى بيان لها اليوم أنه تقرر تعديل سعر بيع البنزين بأنواعه للمستهلك النهائي ليصبح سعر (بنزين 95) 8.50 جنيه للتر، و"بنزين 92 "7.50 جنيه للتر، و"بنزين 80" 6.25 جنيه للتر، وذلك ابتداء من الساعة 8 صباح غد السبت.وذكرت الوزارة أنه تقرر تعديل سعر المازوت للصناعة ليصبح 3900 جنيه/طن، مع ثبات وعدم تغيير باقي أسعار المنتجات البترولية.// انتهى //23:12ت م0135