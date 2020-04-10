عرعر 17 شعبان 1441 هـ الموافق 10 أبريل 2020 م واسفي إطار مبادرة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية "عينين برأس"، وزعت اليوم سلال غذائية على الأسر المنتجة المتأثرة بالتدابير والإجراءات الاحترازية المعنية بمحاربة فيروس كورونا المستجد.يذكر أن السلال الغذائية تولت مهام توزيعها الجمعيات الخيرية بالمنطقة، تحت إشراف إمارة المنطقة، التي بدورها تسعى من خلال المبادرة لتكريم العاملين في القطاع الصحي ورجال الأمن، تحت مسمى جائزة "كفو"، ومثل ذلك تهتم المبادرة بتقديم 9732 سلة غذائية وحقيبة صحية لمستفيدي الضمان الاجتماعي والأسر المسجلة لدى جمعيات المنطقة الخيرية، بجانب تأمين 3659 جهاز تابلت للطلاب.// انتهى //23:14ت م0138