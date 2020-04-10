الرياض 17 شعبان 1441 هـ الموافق 10 إبريل 2020 م واستنظم غرفة الرياض ممثلة بلجنة الذكاء الاصطناعي الخميس القادم، محاضرة "عن بعد" بعنوان "الذكاء الاصطناعي وذكاء الأعمال في عالم الوظائف والأعمال"، يقدمها متخصصون في هذا المجال.وأوضح عضو مجلس إدارة الغرفة رئيس لجنة الذكاء الاصطناعي عبدالله العجلان، أن المحاور ستتطرق إلى آليات الذكاء الاصطناعي وذكاء الأعمال وتقنياتها مادياً وكيفية الاستفادة منها في مجال الأعمال، والتمييز بين الذكاء الاصطناعي وذكاء الأعمال والعمل بهما.وأوضح العجلان أن غرفة الرياض كانت سباقة في اهتمامها بهذ الشأن عند تبنيها تشكيل لجنة مختصة تعنى بمواكبة التطورات في هذا المجال، وترجمتها على أرض الواقع، خاصةً في قطاع الأعمال، لاسيما أن الذكاء الاصطناعي سيكون مؤثراً على كثير من مناحي الحياة بما فيها الاقتصاد والتجارة والوظائف، مشيراً إلى كثير من المؤشرات التي تؤكد أن الذكاء الاصطناعي سيكون عنصراً مهماً فيما يتعلق بالتنمية والنمو في مجالات كثيرة بالمستقبل القريب.// انتهى //23:20ت م0140