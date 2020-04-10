الباحة 17 شعبان 1441هـ الموافق 10 أبريل 2020م واسأكد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الباحة العميد سعد آل طراد عدم صحة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأن الجهات الأمنية في المنطقة ، قبضت على شخص مصاب بفيروس كورونا حاول نقل العدوى بالبصق على المواد الغذائية بأحد المحلات التجارية بمدينة الباحة، مشيرا إلى أنه بعد التثبت من الواقعة تبين أن الشخص الذي ظهر بالمقطع مواطن لديه مشكلة صحية، وما صدر عنه من سلوك كان نتيجة لذلك . وليس له علاقة بإصابته بفيروس كورونا .// انتهى //23:39ت م0141