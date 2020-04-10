جيزان 17 شعبان 1441 هـ الموافق 10 إبريل 2020 م واسنفذت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان ممثلة في إدارة التدريب التربوي "بنين وبنات" أكثر من (70) برنامجا تدريبياً عن بُعد موجهاً لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية عبر القاعات الافتراضية ومنصة التطوير المهني التعليمي .وبلغ عدد المستفيدين والمستفيدات من الدورات التدريبية أكثر من (20) ألف متدرب ومتدربة، بمجموع ساعات تدريبية بلغت أكثر من (150) ساعة تدريبية، شملت منظومة التعليم الموحدة وإدارة الأزمات والتنمية المهنية لمعلمي المواد وبرنامج الكاهوت وأدوات التقويم البديلة والأمن المعلوماتي والتحرير الصحفي وإدارة مواقع التواصل وتصميم التعليم عن بعد وأوراق العمل التفاعلية وتصميم ملف الإنجاز الإلكتروني .وأشاد المدير العام للتعليم بالمنطقة الدكتور إبراهيم بن محمد أبوهادي بجهود منسوبي ومنسوبات إدارة التدريب التربوي في تقديم هذه الدورات للمستفيدين والمستفيدات، مثمناً حرص المشاركين فيها من شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية على التطوير المهني واستثمار أوقاتهم بما سيعود بالنفع على العملية التعليمية.وأوضح أن هذه الدورات تدعم جهود الوزارة والإدارات التعليمية في استمرار العملية التعليمية عن بُعد للطلاب والطالبات حيث تقدم شروحات للمنصات التي وفرتها وزارة التعليم، متمنياً للجميع التوفيق والسداد.// انتهى //23:42ت م0142