جيزان ١٧ شعبان ١٤٤١هـ الموافق ١٠ أبريل ٢٠٢٠م واسقدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان تعازيه ومواساته الى وكيل إمارة المنطقة للتنمية خالد بن عبدالعزيز القصيبي في وفاة والدته بعد رحلة معاناة مع المرض.وعبر سمو أمير منطقة جازان عن خالص تعازيه ومواساته، لوكيل الإمارة للتنمية وذوي الفقيدة، سائلا الله عزوجل أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته وأن يلهم أفراد أسرتها الصبر والسلوان.من جهته أعرب القصيبي، وذوو الفقيدة عن خالص شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة جازان على مواساته لهم، التي كان لها أطيب الأثر في تخفيف مصابهم، سائلين الله أن يديم على سموه الصحة والعافية، وأن يمد في عمره وأن لا يريه مكروه.//انتهى//23:43ت م0143