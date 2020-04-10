حائل 17 شعبان 1441 هـ الموافق 10 أبريل 2020 م واسمنحت منظمة الاعتماد الألمانية "ASIIN" برنامج إدارة الخدمات الصحية بكلية الصحة العامة والمعلوماتية الصحية في جامعة حائل الاعتماد الأكاديمي الكامل لمدة خمسة أعوام، تنتهي في 30 سبتمبر 2024.وأشاد معالي مدير جامعة حائل الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم بالجهود التي بذلها أعضاء الهيئة الإدارية والتدريسية في كلية الصحة العامة والمعلوماتية الصحية مؤكدًا على أن أهمية اعتماد البرامج الأكاديمية تتمثل في انعكاسها على الطلبة وعلى تطوير إمكانياتهم المعرفية.من جهته أبان عميد كلية الصحة العامة والمعلوماتية الصحية بجامعة حائل الدكتور فهد بن ظافر القحطاني أن الاعتماد يُعطَى بناء على تقييم المنظمة للعملية الأكاديمية ومخرجات البرنامج بما يتفق مع إطار المؤهلات الأوروبية، مشيراً إلى ما اشتمل عليه التقييم فيما يتعلق بمستوى الأساتذة وإنتاجهم العلمي ومشروعات التخرج الخاصة بالطلاب ومعدل التوظيف للخريجين إضافةً إلى العملية الأكاديمية وتجويدها بما يتناسب مع إطار المؤهلات الأوربية بناء على اللوائح والأنظمة الأوروبية.// انتهـى //23:48ت م0145