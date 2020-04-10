حائل 17 شعبان 1441 هـ الموافق 10 إبريل 2020 م واسينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة حائل محاضرات إرشادية وتوعوية يلقيها عدد من المشايخ والدعاة عبر البث المباشر من خلال منصة تطبيق زووم الساعة السادسة والثامنة مساء لمدة ثلاثة أيام متتالية.وانطلقت هذه المحاضرات اليوم الجمعة بمحاضرتين الأولى بعنوان تفسير قوله تعالى :"ففروا إلى الله" يلقيها أحمد بن محمد العتيق، والثانية بعنوان فضل التوكل على الله يلقيها الوليد بن سالم الشعبان، وغدا السبت تقام محاضرتان الأولى بعنوان خطورة الشائعات يلقيها متعب بن سليمان الزماي، والمحاضرة الثانية بعنوان تفسير قوله تعالى: "سيجعل الله بعد عسر يسرا" يلقيها نايف بن عيد الصقري.وتختتم هذه المحاضرات يوم الأحد بمحاضرتين الأولى بعنوان التوجيهات الشرعية عند نزول الوباء يلقيها حمد بن عبدالله الحمد، والمحاضرة الثانية بعنوان التزام المسلم بالسمع والطاعة من أسباب تجاوز الأزمات يلقيها نايف بن عبدالله الصقري.ويأتي تنظيم هذه المحاضرات في إطار الجهود والبرامج التي تنفذها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في مختلف مناطق المملكة، مواكبة لجهود الدولة لتجاوز الأزمة الحالية، وأهمية الالتزام بالقرارات الصادرة للتصدي لفيروس كورونا المستجد، وإيضاح الرأي الشرعي في ذلك.// انتهى //23:48ت م0146