المنامة 17 شعبان 1441 هـ الموافق 10 إبريل 2020 م واستلقى جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين اليوم اتصالاً هاتفياً من الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين.وجرى خلال الاتصال استعراض وجهات النظر المشتركة حول القضايا الإقليمية والعلاقات القائمة بين البلدين الشقيقين، والجهود المبذولة على مختلف الصعد في التصدي لانتشار جائحة فيروس كورونا والتخفيف من آثاره على البشرية.// انتهى //23:50ت م0147