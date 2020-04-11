أبوظبي 17 شعبان 1441 هـ الموافق 10 إبريل 2020 م واسسجلت الإمارات اليوم 370 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, ليصل إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 3360 حالة .وأوضحت وزارة الصحة الإماراتية أن الحالات المصابة مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة, مشيرة إلى شفاء 150 حالة جديدة ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 418 حالة .كما أعلنت الوزارة تسجيل حالتي وفاة ليصل إجمالي عدد الوفيات في الإمارات إلى 16 حالة .// انتهى //00:19ت م0151