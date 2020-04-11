عام / الإمارات تسجل 370 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
السبت 1441/8/18 هـ الموافق 2020/04/11 م واس
أبوظبي 17 شعبان 1441 هـ الموافق 10 إبريل 2020 م واس
سجلت الإمارات اليوم 370 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, ليصل إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 3360 حالة .
وأوضحت وزارة الصحة الإماراتية أن الحالات المصابة مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة, مشيرة إلى شفاء 150 حالة جديدة ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 418 حالة .
كما أعلنت الوزارة تسجيل حالتي وفاة ليصل إجمالي عدد الوفيات في الإمارات إلى 16 حالة .
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