الأمم المتحدة 17 شعبان 1441 هـ الموافق 10 إبريل 2020 م واسأوضح منسق الشؤون الإنسانية في ليبيا لدى الأمم المتحدة يعقوب الحلو، أن أكثر من مليوني شخص، بينهم 600 ألف طفل، يعانون في طرابلس والبلدات والمدن المحيطة بها من انقطاع المياه منذ ما يقرب من أسبوع.وأفاد المسؤول الأممي في بيان نشره مكتبه اليوم، بشأن انقطاع إمدادات المياه والكهرباء، أنه تم تعطيل إمدادات المياه، وهي جزء من النهر الصناعي، على يد مجموعات مسلحة.ولفت يعقوب الحلو النظر إلى أنه يتزامن هذا العمل المدان من قطع للمياه مع انقطاع كبير في الكهرباء في المنطقة الغربية إثر خلاف آخر ، داعياً إلى وقف مثل هذه الأعمال التي ترمي إلى معاقبة جماعية لملايين الأبرياء.// انتهى //00:32ت م0152