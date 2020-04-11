الرياض 17 شعبان 1441هـ الموافق 10 أبريل 2020م واستلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً، اليوم ، من فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية.وجرى خلال الاتصال استعراض الجهود المبذولة لتحقيق استقرار أسواق الطاقة والمحافظة عليها لدعم نمو الاقتصاد العالمي، كما جرى التأكيد على أهمية تعاون جميع الدول المنتجة في ذلك.// انتهى //00:53ت م0153