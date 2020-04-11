تونس 17 شعبان 1441 هـ الموافق 10 أبريل 2020 م واسكشفت النتائج الأولية للأبحاث التي أجراها المختبر البحثي لفيروس كورونا بتونس، أن فيروس كورونا المنتشر في تونس له نفس الخصائص الجينية للفيروس المتواجد في الولايات المتحدة الأمريكية.وأفادت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم بأن البحوث التي أجراها المختبر منذ أكثر من أسبوع قادت الى أن سلالة الفيروس تنتمي إلى نفس سلالة الفيروس المتواجد بالولايات المتحدة الأمريكية، مشيرة إلى أن فيروس كورونا يضم 3 سلالات واحدة في الولايات المتحدة الأمريكية والثانية بالصين والثالثة في إيطاليا.وأوضحت الوزارة أن إجراء البحوث على العينات الإيجابية سيمكن من فهم طريقة تسرب الفيروس وطرق انتقاله من مكان إلى آخر، مشيرة الى أن نتائج الأبحاث ستساعد على فهم خصائص هذا الفيروس الذي، ينتج حوالي 30 ألف نسخة بعد دخوله للخلية بجسم المصاب.// انتهى //01:09ت م0155