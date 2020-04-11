بانغي 17 شعبان 1441 هـ الموافق 10 أبريل 2020 م واسأعلنت قوة الأمم المتحدة اليوم أن مسلحين قرويين في أفريقيا الوسطى هاجموا قاعدة تستخدمها قوات حفظ السلام التابعة لها ودمروها بعد مقتل مدني في حادث طريق غير مقصود.وقال المتحدث باسم قوة حفظ السلام في أفريقيا الوسطى فلاديمير مونتيرو: "إن الحادث وقع في بابورا بشمال غرب البلد الأفريقي المضطرب".و تعاني أفريقيا الوسطى من الفقر الشديد على الرغم من ثروتها المعدنية، وهي تشهد عنفًا متواصلاً منذ العام 2013.// انتهى //01:12ت م0156