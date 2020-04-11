تونس 17 شعبان 1441 هـ الموافق 10 أبريل 2020 م واسشاركت تونس اليوم، في جلسة مشاورات مغلقة لمجلس الأمن الدولي حول "تداعيات جائحة كورونا على الأمن والسلم الدوليين".وأفاد بيان لوزارة الخارجية، أن تونس ناشدت المجموعة الدولية، "ترك الخلافات جانبًا والتوقف عن الصراعات في هذا الظرف الدقيق، للتفرغ إلى حشد الجهود الدولية من أجل مجابهة هذا الوباء، وفق رؤية جديدة تقوم على تضامن دولي واسع وفعّال وآليات عمل دولية مستحدثة ترتقي إلى مستوى تحديات المرحلة الراهنة وتأخذ في الاعتبار احتياجات وأوضاع جميع الشعوب، دون استثناء، ولا سيما تلك التي تواجه ظروفًا صعبة، نتيجة النزاعات والحروب، وخاصة في القارة الأفريقية، أو تلك التي تعيش في مخيمات اللاجئين أو تحت الاحتلال في ظروف إنسانية قاهرة".وجددت تونس، في هذا الإطار "تأييدها لنداء الأمين العام بوقف شامل لإطلاق النار عبر العالم" مؤكدة الأهمية القصوى لتضافر جهود كل أطراف المجتمع الدولي من أجل هذا النداء على أرض الواقع وتجنيب الشعوب في مناطق النزاع، مزيدا من المعاناة.كما شددت تونس على أهمية دور مجلس الأمن في هذه المرحلة الدقيقة للحفاظ على الأمن والسلم الدوليين وضمان استمرار عمل مهمات حفظ وبناء السلام وتأمين وصول المساعدات الإنسانية والطبية في مختلف مناطق العالم.// انتهى //02:00ت م0158