باماكو 17 شعبان 1441 هـ الموافق 10 أبريل 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة في مالي اليوم، تسجيل 13 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، مما يرفع عدد الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 87 حالة.وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن عدد الوفيات مازال مستقرا عند 7 وفيات، فيما تماثل 22 شخصا للشفاء.وقد أصدرت الحكومة المالية قبل يومين قرارًا يقضي بتمديد إغلاق مختلف مستويات التعليم في البلاد إلى غاية 9 من شهر مايو المقبل.وكان الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كيتا، أعلن في الـ 25 مارس حالة الطوارئ الصحية في البلاد، كما أعلن حظر التجول في 26 من نفس الشهر.// انتهى //03:51ت م0163