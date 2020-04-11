الرياض 18 شعبان 1441 هـ الموافق 11 إبريل 2020 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:خادم الحرمين يبحث مع رئيسي أميركا وروسيا التعاون المشترك لاستقرار أسواق الطاقةالملك يدعم الاستقرار والأمان لأسر سجناء الحق الخاصاجتماع أوبك وحلفائها يؤكد حرص المملكة على حماية سوق النفط من الانهيارأرامكو تعلن أسعار البنزين الجديدة لشهر أبريلمنع الخروج من المنازل في سبعة أحياء بالمدينة«الشورى» لـ «الإعلام»: جودوا المحتوى وطاردوا «السبق»وصول 250 مواطناً على أولى رحلات العودة الآمنةإمام المسجد الحرام: فوائد الوباء تحسين العمل واليقظة من الغفلةإمام المسجد النبوي.. اسألوا الله العفو والعافية وارفعوا الوباء بالتوبةالشيخ الفوزان يناشد المسلمين اللجوء إلى الله والدعاء والصدقات لرفع وباء «كورونا»تقديراً لجهود رجال الأمن في الميدان.. «شؤون الحرمين» تطلق مبادرة «أنت في ضيافتنا»ثلاث شركات وطنية متخصصة لتعقيم وتطهير الحرم المكي364 إصابة جديدة بـ«كورونا» وتعافي 685 حالةالإجراءات الحكومية الحازمة جعلت المملكة أكثر قوةالتعامل مع الخارجين عن القانون بحزم وقوة من أجل تقديمهم إلى العدالةرئيس الشورى: مبادرة وقف إطلاق النار باليمن.. إنسانية شجاعةالتحالف يقدم سلامة اليمنيين.. والكرة بملعب الحوثياشتية يطالب الاحتلال بالإفراج عن وزير شؤون القدسالهدوء يسود 16 مدينة عبر العالماليمن يسجل أولى الإصابات.. والحوثي يخرق الهدنة// يتبع //06:03ت م0003