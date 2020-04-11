عام / الصحف السعودية
السبت 1441/8/18 هـ الموافق 2020/04/11 م واس
الرياض 18 شعبان 1441 هـ الموافق 11 إبريل 2020 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:
خادم الحرمين يبحث مع رئيسي أميركا وروسيا التعاون المشترك لاستقرار أسواق الطاقة
الملك يدعم الاستقرار والأمان لأسر سجناء الحق الخاص
اجتماع أوبك وحلفائها يؤكد حرص المملكة على حماية سوق النفط من الانهيار
أرامكو تعلن أسعار البنزين الجديدة لشهر أبريل
منع الخروج من المنازل في سبعة أحياء بالمدينة
«الشورى» لـ «الإعلام»: جودوا المحتوى وطاردوا «السبق»
وصول 250 مواطناً على أولى رحلات العودة الآمنة
إمام المسجد الحرام: فوائد الوباء تحسين العمل واليقظة من الغفلة
إمام المسجد النبوي.. اسألوا الله العفو والعافية وارفعوا الوباء بالتوبة
الشيخ الفوزان يناشد المسلمين اللجوء إلى الله والدعاء والصدقات لرفع وباء «كورونا»
تقديراً لجهود رجال الأمن في الميدان.. «شؤون الحرمين» تطلق مبادرة «أنت في ضيافتنا»
ثلاث شركات وطنية متخصصة لتعقيم وتطهير الحرم المكي
364 إصابة جديدة بـ«كورونا» وتعافي 685 حالة
الإجراءات الحكومية الحازمة جعلت المملكة أكثر قوة
التعامل مع الخارجين عن القانون بحزم وقوة من أجل تقديمهم إلى العدالة
رئيس الشورى: مبادرة وقف إطلاق النار باليمن.. إنسانية شجاعة
التحالف يقدم سلامة اليمنيين.. والكرة بملعب الحوثي
اشتية يطالب الاحتلال بالإفراج عن وزير شؤون القدس
الهدوء يسود 16 مدينة عبر العالم
اليمن يسجل أولى الإصابات.. والحوثي يخرق الهدنة
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