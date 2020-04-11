وركزت الصحف على العديد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي.وأوضحت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( التطوع وصناعة الفارق ) : «الممارس الصحي مستعد».. شعار حماسي لمبادرة غاية في النبل أطلقها مركز التطوع بوزارة الصحة قبل أيام قلائل، لتأهيل متطوعين على الممارسة الصحية ليكونوا على أهبة الاستعداد حين الحاجة إليهم في تداعيات الجائحة التي تضرب العالم أجمع، ورغم الخوف والشعور العام بالقلق من حمل العدوى، وربما نقلها للأحباء والأهل، جاءت أرقام المتطوعين المسجلين سريعًا متخطيّة حاجز السبعين ألف متطوع، كترجمان واضح لحالة مثلى من التضامُن مع أبطال القطاع الصحي ومخاطرتهم بذواتهم لتجاوز الأزمة، أرقام كهذه تعطي رسالة بالغة الأثر ليس فقط بالتضامُن مع الطواقم الطبية، وإنما بالانتماء وارتفاع حس المسؤولية المجتمعية لدى أبناء المملكة، الذين بوسعهم أن يتجاوزوا الجائحة يدًا بيد.سابقًا ربما لم يعدُ التطوع في نظر البعض مساهمة خيرية أو وسيلة لتنمية الذات واكتساب المهارات، إلا أن التطوع يكتسب أهمية فارقة حين نأتي على ذكر الرعاية الصحية في ظل جائحة تطول العالم من أقصاه إلى أقصاه، وتُصبح الجهود كافة فارقة في تحديد مصير الأفراد وجودة تعافيهم من مرض قادر على حصاد آلاف الأرواح يوميًا من بقاع شتى، عبر تقديم الرعاية المُباشرة أو المُساهمة في رفع الوعي المجتمعي فيما يتعلق بجوانب الأزمة الصحية وكيفية الوقاية وأهمية الالتزام بالتعليمات الرسمية حول قواعد التباعد الاجتماعي، ففي أوقات الأزمات قد تكون المعلومات الموثوقة من مصادرها الأصلية والجهات المختصة طوق نجاة يعكس أثرًا إيجابيًا على حياة الكثيرين، ويقيهم التخبط والذعر.وتابعت : منذ بداية الإعلان عن انتشار الفيروس وتحوّله بين ليلة وضحاها جائحة تضرب أرجاء العالم، ولكل أمة بصمتها الخاصة في المواجهة، خصوصًا في البلدان التي شهدت تفشيًا ومعدلات إصابة كبيرة، ثم انحساره أخيرًا. وفي كل نموذج، هناك معايير تصنع الفارق في استجابة منحنى الإصابات، فبين الالتزام بالإجراءات الاحترازية، والأخذ بسُبل الوقاية والإخلاص لوصايا التباعُد الاجتماعي، قد يكون التطوع والجُهد المجتمعي هما ما يشكلان الفارق في النموذج الذي تصدره أمتنا.// يتبع //06:03ت م0004