وأفادت صحيفة "البلاد" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( نجاحات مميزة ) : تتويجا لدورها وسياستها الحكيمة، أثمرت الجهود المكثفة للمملكة نتائج مميزة لحدثين مهمين للاقتصاد العالمي واستقرار أسواق النفط العالمية ، وهما انعقاد الاجتماع الوزاري الاستثنائي لمجموعة ( أوبك +) وما انتهى إليه من اتفاق لخفض مرحلي للإنتاج يمتد لعامين، وبالتوالي انعقاد الاجتماع الاستثنائي لوزراء الطاقة بدول العشرين، الأكبر اقتصادا في العالم برئاسة المملكة، لتعظيم دور المجموعة تجاه التحديات الراهنة التي تواجه أسواق النفط العالمية؛ جراء أزمات تفشي جائحة كورونا في العالم، مما يعكس المسؤولية الجماعية الكبيرة التي أكدت عليها المملكة في قيادتها لهذه الجهود التي تصب في صالح جميع الدول، من خلال تحقيق توازن للأسواق يفضي بالضرورة إلى عدالة الأسعار.وتابعت : إن تعافي أسعار النفط من شأنه تقوية دورة الاقتصاد العالمي وقدرته على تجاوز تبعات الأزمات التي فرضتها الجائحة ، وهو ما استهدفته هذه الاجتماعات الاستثنائية ، وأشار إليه سمو وزير الطاقة بقوله: ” إننا نواجه معاً ظروفاً غير مسبوقة وفترة عصيبة جداً تتطلب اتخاذ إجراءات فورية واستجابات منسَّقة لمواجهة الآثار الصحية والاقتصادية الوخيمة لوباء “كوفيد-19? التي يشعر بها الناس في جميع أرجاء العالم” ومن هنا حرصت المملكة على حث جميع الدول الأعضاء في مجموعة العشرين، على اتخاذ إجراءات استثنائية ومناسبة لتعزيز الاستقرار والأمن في أسواق الطاقة لصالح الأمم كافة.// يتبع //06:03ت م0005