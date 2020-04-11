وأوضحت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( ظروف متغيرة وثبات اقتصادي ) : رغم كافة الـظروف الاستثنائية الـتي يمر بها الـعالـم والمنعكسة علـى توازن قدراته الاقتصادية بسبب جائحة كوفيد 19 ، تستمر المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله- وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله- في تقديم الدروس والأمثلة على ثبات الاقتصاد وحسن إدارته مهما كانت الـظروف ومهما بلغت التحديات وذروة الأزمات، فالمملكة رغم كل المعطيات التي أثرت على حركة الاقتصاد العالمي والتي لن يحتاج الأمر لتحليل احترافي لـنستدرك أن تلـك الـتأثيرات ستطال بصورة أو بأخرى الاقتصادات المحلـية لـدول المنطقة والـسعودية علـى وجه التحديد كونها جزءا من هـذا العالم بل ذات تأثير رئيس يرتبط بشكل مباشر بهذا المحيط، الـفارق في هـذه المسألة هو الاستمرار في الحفاظ على قوة الاقتصاد وتوازن الإنتاج والحفاظ علـى المخزون بالـتوازي مع قدرة المملـكة على الوفاء بكافة المتطلبات التي اقتضاها التعامل مع الظروف الاستثنائية الـتي تسببت فيها جائحة كورونا واعتماد الميزانيات ورصد الملـيارات لـلـحفاظ علـى صحة المواطن والمقيم على حد سواء، ناهيك عن متابعة ظروف السعوديين في الخارج وتوفير كل ما يضمن سلامتهم وراحتهم لحين عودتهم إلى أرض الوطن، ولعل هذه القراءات وتلك الأرقام والحقائق تعكس قدرة المملكة على تحقيق طمأنينة وثبات اقتصادي على المدى البعيد مهما بلغت التحديات أو كانت الـظروف والمعطيات، فالاتزان يتكامل في هـذا المشهد بين الموارد وحسن تدبيرها والشراكات وحكمة إدارتها.وفي إعلان وكالة «فيتش» منظور منسجم مع واقع ملموس وحقائق ودلالات متنوعة في مؤشراتها وعميقة في تحليلها وبعيدة في أفقها، فذلـك الإعلان تضمن تأكيد التصنيف الائتماني طويل الأجل للمملكة عند « A » مع نظرة مستقبلية مستقرة، موضحة أن تأكيد التصنيف يعكس القوة المالية التي تتمتع بها المملكة العربية السعودية، وأن السعودية لا تزال تمتلك أحد أكبر الأصول السيادية لـلـدول النظيرة، مؤكدة التصنيف الائتماني طويل الأجل للسندات الأجنبية في المملكة IDR) (عند « A » مع نظرة مستقبلية مستقرة.واسترسلت : وأنه فيما يخص النمو الاقتصادي، ترتفع التقديرات لنمو الـناتج المحلـي الإجمالـي الحقيقي في المملكة للعام الحالي إلى % 4.9 مقارنة ب % 2.0 في تقديراتها الأخيرة التي أجرتها في شهر أكتوبر الماضي، مما جعلها تتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالـي الحقيقي الـسعودي % 4.9 و% 4.7 خلال العامين 2020 م و 2021 م على التوالي.// انتهى //06:04ت م0007