طرابلس 18 شعبان 1441 هـ الموافق 11 إبريل 2020 م واساهتمت الصحف الليبية الصادرة اليوم بالأوضاع العسكرية، مبينة تواصل خرق الهدنة الإنسانية بين قوات الجيش وقوات الوفاق في العديد من المحاور جنوب العاصمة ، ومشيرة إلى أن منصات الدفاع الجوي بالجيش الوطني تمكنت من إسقاط طائرة تركية مسيرة، بعد رصدها حال محاولتها الإغارة على مدينة ترهونة.وتناولت بحث وزير الخارجية محمد الطاهر سيالة خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم، خطة الاتحاد الأوروبي لمراقبة حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، إلى جانب آليات التنسيق لمجابهة فيروس كورونا المستجد، مبينة تأكيد الوزير الجزائري القاضي بضرورة أن تشمل هذه الخطة مراقبة الحدود البرية الليبية مع مصر.وتطرقت إلى تأكيد نائب رئيس البعثة الأممية لدى ليبيا منسق الشؤون الإنسانية يعقوب الحل أنه لا ينبغي استخدام المياه والكهرباء كورقة ضغط أو كسلاح حرب.ونقلت بيان اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة فيروس كورونا المشكلة من المجلس الرئاسي، ووضعه بروتوكولا علميا لعودة العالقين بالخارج يضمن الموازنة بين عودتهم لأرض الوطن ورفع معاناتهم وحماية المجتمع من الجائحة، مشددة على ضرورة الالتزام بالتوصيات العلمية، وأهمية الالتزام بالحظر والبعد حسب قرارات وزارة الصحة.وعرجت صحف ليبيا على تأكيد مبعوثة الأمم المتحدة لدى ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز أن هناك دول خارجية تواصل خرق الحظر المفروض على تصدير الأسلحة لليبيا، مضيفة أن هذا التدخل الخارجي يزيد من حدة الصراع في البلاد، وهو ما يضعف من قدرة الدولة على التعامل مع تفشى فيروس كورونا.// انتهى //07:05ت م0009