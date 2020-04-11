سيئول 18 شعبان 1441 هـ الموافق 11 إبريل 2020 م واسأعلنت كوريا الجنوبية اليوم تسجيل 30 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19 ) ليرتفع العدد الإجمالي إلى 10480 حالة.وأعلنت مراكز كوريا لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن من بين الثلاثين حالة الجديدة بلغ عدد الحالات القادمة من الخارج 12 حالة، وجاءت 18 حالة من انتقال العدوى داخليا.وارتفع عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى 211 حالة وفاة بزيادة 3 حالات وفاة عن اليوم السابق.// انتهى //07:31ت م0016