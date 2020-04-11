القاهرة 18 شعبان 1441 هـ الموافق 11 إبريل 2020 م واسركزت الصحف المصرية الصادرة اليوم على الاجتماع الذي عقدته الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي لاستعراض إجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد، وأبرزت إعلان وزارة الصحة والسكان المصرية تسجيل 95 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وأدت إلى وفاة 17 حالةً.ونشرت تحذير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، من استغلال ميليشيات إرهابية تفشي فيروس كورونا لشن هجمات بأي مكان واستخدام الفيروسات كسلاح بيولوجي، ودعوته مجلس الأمن للحفاظ على السلم والأمن الدوليين.وسلطت صحف السبت الضوء على خطة الإنقاذ المالية التي توصل إليها وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي المهددة بوباء كورونا وتشمل عدة محاور تضمن آلية الاستقرار الأوروبي ومنها تخصيص 240 مليار يورو كقرض إنقاذ وانشاء صندوق ضمان بقيمة 20 مليار يورو للشركات.وأشارت صحف القاهرة إلى مشاركة بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف في اجتماع عبر الإنترنت مع مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، لمناقشة تداعيات جائحة فيروس كورونا على أوضاع حقوق الإنسان في العالم.//انتهى//09:10ت م0019