عام / الأرجنتين تمدد قيود الحركة المفروضة لمواجهة انتشار كورونا
السبت 1441/8/18 هـ الموافق 2020/04/11 م واس
مكسيكو سيتى 18 شعبان 1441 هـ الموافق 11 إبريل 2020 م واس
مددت الحكومة الأرجنتية العمل بالقيود المفروضة على الحركة العامة لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد بعد أن سجلت 1975 حالة إصابة بالفيروس ، و 82 حالة وفاة .
وقال الرئيس الأرجنتيني البيرتو فيرنانديز في مؤتمر صحفي عقده إن الإجراءات الواسعة النطاق ستستمر حتى يوم 26 إبريل الجاري .
ووفق الإجراءات المفروضة لا يسمح للمواطنين بمغادرة منازلهم، إلا في حالة الذهاب إلى متاجر المواد الغذائية والصيدليات، كما يتم السماح لمن يعملون في وظائف معينة بالذهاب إلى أعمالهم.
// انتهى //
09:16ت م
0020