الخرطوم 18 شعبان 1441 هـ الموافق 11 إبريل 2020 م واسركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم ، على اتفاق السودان وإثيوبيا على التنسيق الكامل بين جيشي البلدين لضبط الحدود بينهما وحمايتها من الجرائم العابرة ذات الصلة بالتهريب والمخدرات لحماية مصالح شعبي البلدين.ونشرت إعلان لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد المال العام في السودان استعادتها 153 عقارًا جرى تسجيلها بأسماء ثلاث من قيادات النظام السابق، ومصادرتها لصالح وزارة المالية.وتحدثت صحف السبت عن إصابة عشرة فلسطينيين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع خلال قمع جيش الاحتلال مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان.وأشارت إلى تعهد رئيس الوزراء العراقي المكلف مصطفى الكاظمي بالعمل على حصر السلاح بيد الدولة، مؤكدًا أن سيادة العراق لن تكون قضية جدلية.// انتهى //09:32ت م0021