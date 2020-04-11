عام / ارتفاع الحالات المصابة بفيروس كورونا في السودان إلى 17 إصابةً
السبت 1441/8/18 هـ الموافق 2020/04/11 م واس
الخرطوم 18 شعبان 1441 هـ الموافق 11 إبريل 2020 م واس
ارتفع العدد الإجمالي للحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19 ) في السودان إلى 17 حالة إصابة .
وأوضحت وزارة الصحة السودانية في بيانها الليلة الماضية، أن التقارير الوبائية سجلت حالتين جديدتين مصابة بفيروس كورونا لسودانيين ، منها حالة مرتبطة بالسفر والأخرى لم تثبت بعد إجراءات التقصي الوبائي لمخالطتها لحالات سابقة وما زال التقصي عنها جاري ، ولم يتم تسجيل وفيات جديدة ، مشيرةً إلى أن الحالات المشتبه بها بلغت 238 حالة وجميعها في مراكز العزل .
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