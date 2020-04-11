الخرطوم 18 شعبان 1441 هـ الموافق 11 إبريل 2020 م واسارتفع العدد الإجمالي للحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19 ) في السودان إلى 17 حالة إصابة .وأوضحت وزارة الصحة السودانية في بيانها الليلة الماضية، أن التقارير الوبائية سجلت حالتين جديدتين مصابة بفيروس كورونا لسودانيين ، منها حالة مرتبطة بالسفر والأخرى لم تثبت بعد إجراءات التقصي الوبائي لمخالطتها لحالات سابقة وما زال التقصي عنها جاري ، ولم يتم تسجيل وفيات جديدة ، مشيرةً إلى أن الحالات المشتبه بها بلغت 238 حالة وجميعها في مراكز العزل .// انتهى //10:05ت م0025