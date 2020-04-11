رام الله 18 شعبان 1441 هـ الموافق 11 إبريل 2020 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم ، الاتصالات الهاتفية التي أجراها رئيس دولة فلسطين محمود عباس مع صاحب السمو الشــيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، والملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، وتمنياته للبلدين الشقيقين بتجاوز جائحة فيروس كورونا.وسلطت الصحف الضوء على قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي مسيرة كفر قدوم الأسبوعية السلمية شرق قلقيلية، مما أدى إلى إصابة عشرات المواطنين الفلسطينيين بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع.وتحدثت عن تحذيرات منظمة الصحة العالمية من تسارع انتشار كورونا في بعض دول العالم ، مشيرةً إلى تماثل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون للشفاء من الفيروس مع نقله إلى جناح آخر في المستشفى الليلة الماضية .// انتهى //10:15ت م0026