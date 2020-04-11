نجران 18 شعبان 1441 هـ الموافق 11 إبريل 2020 م واسدعت جامعة نجران الراغبين للتسجيل في الدورة التدريبية المجتمعية التي تُقيمها عن بُعد الثلاثاء القادم، بعنوان "الضغوطات نبض الحياة"، بالدخول عبر الرابط: training.nu.edu.s.وتهدف الدورة إلى إكساب المشاركين مهارات التعامل مع الضغوط من خلال تزويدهم بأهم التقنيات لمواجهة الضغوطات التي يتعرض لها الإنسان، والتعامل معها لحياة أفضل وأكثر استقراراً.وتتناول الدورة التعرف على الضغوطات، وضغط البيئة والمحيط الخارجي، والضغوطات المحيطة بالشخص، إضافةً إلى مؤشرات الضغط وأعراضه الجسدية والذهنية، والأعراض السلوكية والانفعالية والعاطفية، ومستويات إدارة الضغط.//انتهى//11:12ت م0030