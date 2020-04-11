بغداد 18 شعبان 1441 هـ الموافق 11 إبريل 2020 م واسركزت الصحف العراقية الصادرة اليوم على موجة التفاؤل التي تسود الأوساط البرلمانيَّة والسياسيَّة حول الإسراع بتشكيل الحكومة برئاسة مصطفى الكاظمي ووفق التوقيتات الدستوريَّة .وتوقعت الصحف أن يقوم الكاظمي بتشكيل الحكومة خلال أيام معدودة ، تمهيدًا لتقديمها إلى البرلمان ، وكان رئيس الجمهورية برهم صالح كلف الكاظمي الخميس الماضي بتشكيل الحكومة الجديدة في العراق على إثر اعتذار الرئيس السابق عدنان الزرفي بتشكيلها.وتطرقت إلى الجهود التي تبذلها خلية الأزمة والملاكات الطبية العراقية للسيطرة على الفيروس المستجد، مشيرةً إلى ارتفاع أعداد المتعافين من الوباء خلال الأيام الماضية ، مشددةً على أهمية دعم الأسر الفقيرة والمتعففة، في ظل حظر التجوال من خلال مدها بالسلال الغذائية ومواد التعقيم واللوازم الضرورية الأخرى .وتناولت الصحف خطط الحكومة لدعم القطاع الخاص لتمكينه من أداء دوره في هذه الظروف وبشكل خاص في مواجهة التداعيات التي خلفتها أزمة فيروس كورونا وتراجع أسعار النفط .// انتهى //11:23ت م0032